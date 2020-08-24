台股訊號偏弱 蔡明翰：反彈不宜過度樂觀 待拉回再承接

台股上周受到華為禁令影響指數表現呈壓，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，雖然近日有出現利空鈍化的情況，加上美國科技股表現強勢，預期短期之類指數再度拉回修正的風險不大，但目前指數技術面遭到破壞，預期要在整理消化一段時間，因此，建議投資人不要追高，待拉回再進行介入。

蔡明翰表示，台股自創13,000後走勢就有震盪，而華為事件更是讓指數拉回整理，目前三項訊號顯示台股偏弱：第一，指數上周呈現價跌量增、價漲量縮的量價背離走勢；第二，指數跌破月線，自8,523低點以來，指數都沒有破月線；第三，不僅日線、周線也轉弱。

展望後市，後續的觀察重點在於美國科技股表現，因為近日的強勢表現讓台股只跌一天，若持續強勢有利於台股走勢，而在下半年預期經濟、企業獲利持續回溫增長下，有基本面支撐，中長線偏多看待；但短線上指數在月線有壓，仍不排除有震盪的可能，建議逢反彈不宜過度樂觀及追高，待拉回承接具有業績面支撐的個股會是較好的操作策略。