台積電427.5元開高走高 收復月線
台積電（2330）技術論壇明日將登場，市場聚焦3奈米的試產及未來2奈米將採取的路徑，加上5奈米擴產消息，今（24）日股價開高走高，以427.5元開出後拉升至434.5元，收復月線，上漲10元，市值增加2,593億元。
台積電ADR（TSM）上周五漲幅近2%，收在78.34美元，今日開高走高，早盤收復月線，且站上430元之上，盤中漲幅2%。
台積電5奈米訂單動能強，已在積極擴充產能中，南科18廠第三期產能預計第4季加入生產行列，明年第2季將持續擴增產能，預計5奈米月產能將由目前6萬片增至10萬片以上。
台積電技術論壇將明日登場，改採線上形式舉辦，將由總裁魏哲家主持，市場關注3奈米試產及2奈米的路徑；台積電7奈米產能滿到年底，5奈米也持續擴產中，3奈米預計2021年上半年試產，2022年上半年量產，先進技術的訂單及進程，向為市場高度關注重點。
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