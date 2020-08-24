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台積電撐盤 台股開在12,629點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（24）日走揚，開盤上漲21.94點，開在12,629.78點。（本報系資料庫）
台股今（24）日走揚，開盤上漲21.94點，開在12,629.78點。（本報系資料庫）

台股今（24）日走揚，開盤上漲21.94點，開在12,629.78點。就權值股表現來看，僅台積電（2330）上漲3元、鴻海平盤震盪、大立光壓在盤下，而聯發科失守600元整數關卡，壓在季線之下震盪。

上周五美股開低走高，四大指數收盤全數上漲。由於Markit製造業與服務業PMI雙雙優於預期，且成屋銷售棟數衝高創2007年來最大增幅，以及美歐達成小部分貿易協議，並互相調降關稅，加上蘋果、Tesla股票分割的消息持續發酵，帶動整體股市震盪走揚，標普500、那斯達克指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲190點，或0.69%，收在27,930點；標普500指數上漲11點，或0.34%，收在3,397點；Nasdaq指數上漲46點，或0.46%，收在11,311點；費半指數上漲17點，或0.79%，收在2,198點。

展望後市，法人指出，本周美國將公布8月CB消費者信心指數，以及7月耐久財訂單，可加以觀察美國景氣表現；在台股方面，有摩台期結算，預期維持區間震盪整理，前半周偏漲行情。

台股 標普

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