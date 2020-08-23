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台股多空震盪 中長期優質股抗震

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台股多空震盪、周線終結連九紅，指數退守12,600點關卡；法人表示，短線急漲急跌，盤勢相對震盪，但在各國寬鬆貨幣與救市政策下，市場資金仍充沛，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居盤面抗震指標。

台股歷經上周四大跌416點後，上周五開高走高，終場上漲245點，收12,607點，成交量2,249億元，周線結束連九紅收黑。

富蘭克林華美投信認為，台股大盤因資金行情支撐，將維持高檔區間整理，類股輪動快速下，中小型股較具表現機會，但也建議投資人應多留意貿易戰訊息與國際情勢變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，短線上因美國再度擴大對華為採購條件限制禁令影響，上下游供應商預估訂單將受衝擊，使科技類股全面遭遇賣壓，但由於國安基金仍在場中，無須過於恐慌，多頭格局未變。

郭修伸表示，因美國總統大選情勢膠著、美國祭出更嚴格的對華為限制令，使科技股表現受拖累拉回整理，後續變化仍有待觀察；而目前市場資金充沛，短期資金有可能流向傳產、金融等權值股作布局，在資金輪動下將使其他類股有表現機會。

富蘭克林華美投信認為，因市場消息面不確定因素造成股市波動度加大，非經濟因素造成的短線修正，皆是逢低進場的買點。

操作上，富蘭克林華美投信建議，各國寬鬆貨幣與救市政策下，市場資金仍充沛，資金也流向具成長性與趨勢性的產業。

台新投顧副總黃文清建議，現階段投資人應以謹慎的態度，以選股代替選市、成長優於價值的投資策略，挑選中長期業績成長性與能見度高的優質公司，在基本面的支撐下，將較能抵禦市場短期震盪的襲擊。

例如富邦媒、巨大、旭富、中天、申豐、全家、微星、耕興、精誠、上緯投控等，今年上半年每股稅後純益（EPS）在1元以上，且前七月營收較去年同期年增超過一成、近五個交易日股價強勢抗震。

黃文清強調，現階段在台股盤勢多空震盪之際，投資人可以趁著指數整理的同時，布局「中長期業績成長性與能見度高」的優質股，等待個股波段反彈啟動。

投資策略上，現階段建議應選擇低基期族群，或者採取高出低接的策略，由於法說會與營運展望相繼出爐後，有機會促使股價上漲，建議逢低留意獲利佳、具新產品利基題材之族群。

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