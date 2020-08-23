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台股驚驚漲 這幾檔ETF股利年年增

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
註：元大台灣50今年7月除息為2020上半年，尚未配發下半年。採配息年度為計算基準。資料來源：CMoney。單位：元
註：元大台灣50今年7月除息為2020上半年，尚未配發下半年。採配息年度為計算基準。資料來源：CMoney。單位：元

台股公司大方配息，大盤驚驚漲之際，殖利率仍達3%〜4%，相關連動的台股ETF不但受惠有領先配息率，部分產品還因為配息同步成長，配發股利逐年增加，如元大高股息、元大富櫃50等，近一年股利創下波段甚至歷史新高。

近年全球股市大漲，不少個股跟漲但不見得股利增加，ETF的特性分散單一個股配息風險外，若能持續選出股利穩健成長股，有機會股價大漲時保持配息率配發更多的股息。

台股因為高殖利率和長期股利成長，ETF配息動能又較為突出。觀察近五年所有股票型ETF的配息表現中，元大台灣50、元大中型100、元大電子、元大MSCI金融、元大高股息、元大富櫃50、兆豐藍籌30、元大台灣高息低波、國泰股利精選30、新光內需收益等均有成長趨勢，清一色投資台股。

舉例成立最久的元大台灣50，2016年度配發2.55元，2017年2.9元，2018年3元，2019年3.6元刷新14年來新高；今年7月配0.7元，持平去年同期。過去元大台灣50最多是2006年配4元股利，但當時大盤才7,000多點。

同樣電子股為主有上漲動能的元大中型100、元大電子、元大富櫃50，年度配息也逐步成長，2019年度各配發1.2元、1.5元、0.45元都是掛牌來最多。另外成立較短的兆豐藍籌30，若扣除2017當年掛牌未累積一年股息，2018、2019兩年度也增加。

主打高配息的產品則以元大高股息具代表性，2017年股利雖短暫下滑，但2018〜2019年度成長且去年配發1.8元為八年來最多。元大高股息曾在2009、2011年度配發2元多股利，而當時除息前都不到25元，去年除息後還有27元。

元大台灣高息低波和國泰股利精選30成立較短但也有增加趨勢，前者兩次配息僅差0.5元，國泰股利精選30則差距1元以上且有半年度未配息狀況。而新光內需收益的成分股雖然漲勢溫和，但初步配息的穩定度和水準並不差。

法人表示，ETF股利成長最適合想穩穩領息的投資人，但相關產品動能差異大，股利增加也有很多因素，如基金公司管理政策、成分股變化、ETF股價漲跌乃至配發資本利得。因此投資人除了追蹤股利表現，還要留意配息率、報酬率和填息穩定度，也能混搭不同的ETF分散風險。

元大 股利 台股 ETF

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