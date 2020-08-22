聽新聞
test
0:00 / 0:00

股海自由行／數位經濟加持 科技股長線俏

經濟日報 / 朱晏民

我們維持台股本波多頭將可延續至明年的看法不變。理由包括：1.企業獲利進入上修周期。2.結構性復甦將帶動科技股邁入三年的獲利成長循環。3.目前評價僅屬中性，市場對獲利預估值也持續上修中。

新冠疫情加速數位經濟提早來臨，科技股第2季財報與展望遠優於預期，觸發市場於6月底開始上修台股獲利。雖然疫情的經濟封鎖效應，造成全球經濟於第2季大幅度衰退，但居家上班與遠距教學帶動民眾與教育機構大量購買筆電與平板電腦，網路流量暴增，也逼迫內容服務提供商加速建置伺服器與雲端/資料中心，此始料未及的後疫情效應加速數位經濟提早來臨。

根據估計，若美國一個家庭對筆電的平均擁有率，從目前的一台提高至1.1-1.2台，且歐洲家庭從0.6台成長至0.7-0.8台來估算，兩者合計將新增1,020-1,650萬台的筆電需求，占年初預估今年筆電需求總量1.5億台之7-11%。而未來幾年每戶家庭的筆電擁有率應仍有持續提升的空間。

受惠筆電需求強勁，整體EMS廠第2季的淨利較我們原估計超出了60%，帶動今年全年獲利上修14%。不僅如此，整體科技業的財報受惠數位經濟來臨，加上台積電7月法說釋出超乎樂觀的財測，支撐整體台股獲利上修了10%以上，獲利年增率由最悲觀時預估之年減5%上修為目前之年增6%。

展望未來，我們預估，整體科技股企業獲利將迎來結構性的回升，而非短期的庫存回補需求，或是疫情對科技產品的短期刺激效應。原因除了疫情加速全球數位經濟的來臨之外，4G升級至5G也帶動科技股的升級循環。5G手機將帶動整體零組件內涵價值大幅提升15-20%，支援5G通訊覆蓋範圍之衛星、Wi-Fi 6、固網、資料中心等亦將掀起升級的需求。

另外，中國去美化或美國去中化，台灣或南韓科技股更可收漁翁之利，為支撐科技股企業獲利走升的另一股力道。3G手機升級至4G時帶動全球智慧型手機的首波換機潮，支撐科技股獲利於2012-2014年維持三年的成長循環，我們相信5G應可複製類似的軌跡，預估台灣科技股今明兩年企業獲利均將創歷史新高，年增率分別達29%與14%，有利股價長期走升。

儘管市場擔憂以台股13,000點附近之歷史高位，換算出今年的預估本益比（PE）已高達20倍，遠超出長期平均之17倍，但以明年的獲利角度來看，PE其實僅剩下17倍，恰處於長期平均水準。明年的獲利預估值也持續在上修當中，且資金面極度寬鬆以及科技股將迎來基本面結構性好轉的預期下，有助評價的持續重估。

儘管長線看好，我們也不能忽視下半年來自產業面與國際面等短期風險所帶來的短線波動，包含1.雲端/資料中心恐於第3季末出現庫存調整。2.中國大陸5G基地台恐於第3季末放緩拉貨。3.美國總統大選通訊投票紛爭。

整體而言，長期看好未來獲利將呈V型復甦的次族群，分別為5G/雲端資料中心、蘋概、IC設計、工業自動化、成衣加工、電動自行車等。短期而言，則看好基本面出現觸底、以ABS族群為主的二線塑化股、貨櫃航運。

（作者是凱基投顧董事長）

科技股 4G 筆電

延伸閱讀

COVID-19疫苗報佳音 亞股追隨美股收高

台股收漲245點 周線拉出長下影線

台股上漲逾150點 法人估在12500點之上整理

國泰證台股定期定額 七月市占率「破三成」

相關新聞

台股六千金 重現江湖

台股爆量長黑重挫後，昨（21）日啟動報復性反彈，IC設計、遊戲高價股扮演領攻隊伍，聯發科飆漲6.9%，祥碩、譜瑞跟漲，拉...

PCB、自行車股 外資看多

台股經歷爆量重挫後，昨（21）日漲幅擴大強彈200多點，其中高盛、瑞信等大咖外資看好多頭指標PCB、自行車成長強勁，搶先...

14檔錯殺股 法人卡位

台股自12,981點急跌836點後，昨（21）日強彈245點，裕隆、華新等法人連二日買超，且漲勢超越前一日下跌的錯殺股，...

外資終止連三賣 台股漲245點

台股歷經前一日多頭回馬槍後，昨（21）日外資趁美國那斯達克指數續創新高，回補現貨56億元，同步增加台指期多單7,468口...

就市論勢／電腦、網路、半導體 聚光

盤勢分析

股海自由行／數位經濟加持 科技股長線俏

我們維持台股本波多頭將可延續至明年的看法不變。理由包括：1.企業獲利進入上修周期。2.結構性復甦將帶動科技股邁入三年的獲...

華航、工信 可融資券

上市公司第2季財報公布後，證交所進行信用交易審查，查核新建（2516）等四檔因淨值低於票面，將暫停融資券，華航等四檔恢復...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 逆勢紅

台股本周受制於美國祭出華為新禁令等多項利空重擊，直接摜破月線支撐，追蹤台股標的為主的16檔指數投資證券（ETN）幾乎全盤...

台股周線連二黑 法人逆勢買超這幾檔

台股今（21）日收在12,607.84點，周指數下跌187.62點，跌幅1.47%，統計三大法人本周買超逾萬張的公司達1...

台股輪漲俱樂部強兵點將 誰能飆風再起？

台股創下歷史新高13031點後，就隨即陷入震盪拉回的走勢，然而，隨著8月14日所有上市櫃公司都公布完第2季獲利後，盤面開始出現變化，市場資金短線有朝人氣股、波段大漲股集中現象，

從康友-KY與元大油正2 看懂股票及ETF下市的三大差異

從董座搞失蹤、交不出財報的康友-KY（6452）到因油價破天荒跌落負數、難以力挽狂瀾的元大S&P原油正2 ETF（00672L），兩檔在證券市場上陷入下市危機的標的，卻因一檔是股票、一檔是ETF，而有著是否有殘餘價值、有沒有造市商接手，以及能否找到替代標的等三大差異。

台股收漲245點 周線拉出長下影線

台股今（21）日收盤為12,607.84點，上漲245.2點，成交量為2,249.59億元。本周指數下跌187.62點，大盤周線終止連九紅 ，但周線拉出長下影線 。

熱門新聞

特斯拉飆破2000美元 概念股同樂

台股周線連二黑 法人逆勢買超這幾檔

昔日生技股王康友-KY 恐面臨下市危機

達新50億元處分利益入袋後第一彈 投資台積電

富邦金上半年稅後淨利、EPS 居金控龍頭

台股收漲245點 周線拉出長下影線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。