股海自由行／數位經濟加持 科技股長線俏

我們維持台股本波多頭將可延續至明年的看法不變。理由包括：1.企業獲利進入上修周期。2.結構性復甦將帶動科技股邁入三年的獲利成長循環。3.目前評價僅屬中性，市場對獲利預估值也持續上修中。

新冠疫情加速數位經濟提早來臨，科技股第2季財報與展望遠優於預期，觸發市場於6月底開始上修台股獲利。雖然疫情的經濟封鎖效應，造成全球經濟於第2季大幅度衰退，但居家上班與遠距教學帶動民眾與教育機構大量購買筆電與平板電腦，網路流量暴增，也逼迫內容服務提供商加速建置伺服器與雲端/資料中心，此始料未及的後疫情效應加速數位經濟提早來臨。

根據估計，若美國一個家庭對筆電的平均擁有率，從目前的一台提高至1.1-1.2台，且歐洲家庭從0.6台成長至0.7-0.8台來估算，兩者合計將新增1,020-1,650萬台的筆電需求，占年初預估今年筆電需求總量1.5億台之7-11%。而未來幾年每戶家庭的筆電擁有率應仍有持續提升的空間。

受惠筆電需求強勁，整體EMS廠第2季的淨利較我們原估計超出了60%，帶動今年全年獲利上修14%。不僅如此，整體科技業的財報受惠數位經濟來臨，加上台積電7月法說釋出超乎樂觀的財測，支撐整體台股獲利上修了10%以上，獲利年增率由最悲觀時預估之年減5%上修為目前之年增6%。

展望未來，我們預估，整體科技股企業獲利將迎來結構性的回升，而非短期的庫存回補需求，或是疫情對科技產品的短期刺激效應。原因除了疫情加速全球數位經濟的來臨之外，4G升級至5G也帶動科技股的升級循環。5G手機將帶動整體零組件內涵價值大幅提升15-20%，支援5G通訊覆蓋範圍之衛星、Wi-Fi 6、固網、資料中心等亦將掀起升級的需求。

另外，中國去美化或美國去中化，台灣或南韓科技股更可收漁翁之利，為支撐科技股企業獲利走升的另一股力道。3G手機升級至4G時帶動全球智慧型手機的首波換機潮，支撐科技股獲利於2012-2014年維持三年的成長循環，我們相信5G應可複製類似的軌跡，預估台灣科技股今明兩年企業獲利均將創歷史新高，年增率分別達29%與14%，有利股價長期走升。

儘管市場擔憂以台股13,000點附近之歷史高位，換算出今年的預估本益比（PE）已高達20倍，遠超出長期平均之17倍，但以明年的獲利角度來看，PE其實僅剩下17倍，恰處於長期平均水準。明年的獲利預估值也持續在上修當中，且資金面極度寬鬆以及科技股將迎來基本面結構性好轉的預期下，有助評價的持續重估。

儘管長線看好，我們也不能忽視下半年來自產業面與國際面等短期風險所帶來的短線波動，包含1.雲端/資料中心恐於第3季末出現庫存調整。2.中國大陸5G基地台恐於第3季末放緩拉貨。3.美國總統大選通訊投票紛爭。

整體而言，長期看好未來獲利將呈V型復甦的次族群，分別為5G/雲端資料中心、蘋概、IC設計、工業自動化、成衣加工、電動自行車等。短期而言，則看好基本面出現觸底、以ABS族群為主的二線塑化股、貨櫃航運。

（作者是凱基投顧董事長）