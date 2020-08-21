台股周線連二黑 法人逆勢買超這幾檔

台股今（21）日收在12,607.84點，周指數下跌187.62點，跌幅1.47%，統計三大法人本周買超逾萬張的公司達15家，範圍含蓋電子、金融、航運、汽車、塑化、營建等族群，買超冠軍為長榮（2603），合計三大法人買超86,589張，其次則是宏碁及國喬；法人認為，台股目前整體市場本益比已升高至近十年平均值三個標準差以上，股市漲多遇到任何雜音震盪將加大，建議以低接績優股為原則。

台股今日開高走高，盤中一度拉升至12,638.65點，權王台積電強彈，聯發科、鴻海收紅，加上尾盤金融股走穩，終場以12,607.84點作收，上漲245.2點，成交量2,249.59億元，周線連二黑；三大法人買超63.87億元，其中外資買超56.06億元，投信買超9.1億元，自營商賣超（合計）1.29億元。

統計本周三大法人買超個股發現，獲法人買超逾萬張的公司達15家，依序是長榮、宏碁、國喬、台積電、群創、裕隆、玉山金、和碩、國產、聯成、華新、金像電、工信、和桐、廣達，這些法人買超鍾愛股中，電子股有6檔，包括電腦及週邊設備、半導體、光電、電子零組件等，其餘則是傳產股的航運、塑膠、化學、營建、汽車，還有金融股。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，全球PMI在7月持續明顯上升，中國甚至創下近十年高點，美國ISM的新接訂單也具強勁動能，但就業指標持續低迷，若未來數月就業未能改善以支撐消費，甚至因封城而再度惡化，則目前回升的PMI實仍具隱憂。

劉宇衡說，在疫情方面，美國疫情正面向十字路口，一方面是新增確診數開始趨緩，顯示擴散開始趨緩，但關乎生死的醫療量能已面臨挑戰，亞歷桑那州、加州、德州的醫療能量已降至零軸以下，未來每日新增確診數必須加速且持續下降，否則將被迫面對再度封城壓力；股市後市表現仍將受疫情變化牽動，仍需密切留意疫情發展。

劉宇衡指出，整體而言，疫情擴散是否影響解封後的經濟回升，是目前處於新高股市的最大風險，台股目前整體市場本益比已升高至近十年平均值三個標準差以上，股市漲多遇任何雜音震盪將加大，建議以低接績優股為原則。

不過，就中長線來看，支撐股市上攻的主要力道來自資金行情，在低利率暨低成長環境下，市場仍將追逐高殖利率標的，預期外資回流將是下一波台股資金動能，台股後市仍不看淡。

劉宇衡強調，在預期大盤震盪加大下，操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局部分殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的，半導體及網通類股相對看好。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，近期美中情勢持續升溫，華為供應禁令升級，及最新Fed會議摘要顯示對美國景氣復甦力道放緩，大盤拉回籌碼沉澱，指數進入橫向整理階段。

林佳興說，由於半導體產業龍頭對於下半年旺季定調、基本面復甦的疑慮不大、5G等新產品新應用優勢下，加上資金寬鬆政策助攻，建議利空下跌可留意布局機會。

林佳興指出，對於台股後市表現，從資金面、基本面及經濟面三面向觀察，台股盤面結構目前仍屬健康，權值股及中小型類股輪動良好，整體而言，大盤走勢將取決於大廠財報結果，財報佳及對於下半年展望樂觀的公司股價將具有延續性，整體多方格局未變。

林佳興分析，目前基本面復甦的疑慮不大，加上本波台股走勢呈現V型反轉上來並非基本面推動，而是全球央行資金的不斷挹注市場造就，因此後續市場是否降溫完全看全球資金水位而定，FED與ECB仍將主導下半年大方向走勢。