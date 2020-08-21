華航、工信等四檔 24日起恢復融資券
上市公司第2季財報公布後，證交所進行信用交易審查，查核新建（2516）等四檔因淨值低於票面，將暫停融資券，華航等四檔恢復至票面之上，恢復融資券，另東華已打入全額交割，併案暫停融資券。相關調整自8月24日起實施。
證交所本次依「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條，審核上市公司（不含金融業）公告第2季財報每股淨值資料。
由於每股淨值低於票面，應暫停融資券交易之有價證券有四，包括新建、無敵、格威傳媒和新天地。
每股淨值回復至票面以上，應恢復融資券交易有價證券也有四，包括南緯、華航、工信和秋雨。
至於東華每股淨值低於票面，應暫停融資券交易，但已列為變更交易方法而暫停融資券，故併案繼續實施停止融資券。
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