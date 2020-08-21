台股收漲245.2點 三大法人買超63.87億
台股今（21）日開高走高，盤中一度拉升至12,638.65點，權王台積電（2330）強彈，聯發科、鴻海收紅，加上尾盤金融股走穩，終場以12,607.84點作收，上漲245.2點，成交量2,249.59億元，周指數下跌187.62點，跌幅1.47%；三大法人買超63.87億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超56.06億元，投信買超9.1億元，自營商賣超（合計）1.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.64億元，自營商（避險）買超3.35億元。
台股今日以12,462.52點開高，在電子股反彈下，推升指數上攻，台積電收424.5元，漲幅2.28%，聯發科收604元，漲幅6.9%，收復季線，股王大立光收黑，但鴻海收紅，以78.2元收盤，漲幅1.42%，大盤指數收在12,607.84點，漲幅1.98%。
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