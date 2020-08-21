台股收漲245.2點 三大法人買超63.87億

從董座搞失蹤、交不出財報的康友-KY（6452）到因油價破天荒跌落負數、難以力挽狂瀾的元大S&P原油正2 ETF（00672L），兩檔在證券市場上陷入下市危機的標的，卻因一檔是股票、一檔是ETF，而有著是否有殘餘價值、有沒有造市商接手，以及能否找到替代標的等三大差異。

2020-08-21 15:09