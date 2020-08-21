特斯拉飆破2000美元 概念股同樂

台股熱潮還沒停！8月17日，台股加權指數收盤收在1萬2956點，再創收盤歷史新高，離萬三關卡只剩一步之遙，不到半年時間，台股大盤寫下近5成漲幅，同時間，美國標普500指數也已在盤中逼近歷史高點，收復因疫情出現的失土。

2020-08-21 09:46