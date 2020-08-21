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特斯拉飆破2000美元 概念股同樂

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
特斯拉股價週四飆破2000美元，帶動聯嘉、和大、江申、合勤等盤中勁揚。歐新社
特斯拉股價週四飆破2000美元，帶動聯嘉、和大、江申、合勤等盤中勁揚。歐新社

特斯拉股價週四（20日）飆破2000美元，台股供應鏈股價歡騰，聯嘉（6288）、和大、江申、合勤等盤中勁揚，漲幅均達3%以上，聯嘉盤中亮燈漲停，帶動上市汽車類股大漲逾300點，漲3%，漲幅居各類股之冠。

聯嘉今天開高走高，早盤攻上25.3元漲停價位，收復5日、10日均線。聯嘉短期均線有點糾結向下，就籌碼面看，在外資帶頭賣超下，三大法連續三日賣超。

和大6月中旬來至今股價盤整，股價維持在90元到110元之間，今天盤中漲4.6%，收復5日線，挑戰季線、半年線、年線壓力。江申股價經過一段時間整理後，近日短線翻揚向上，今天開高震盪走高，盤中漲幅4.3%。

除特斯拉概念股外，昨日召開集團法說的裕隆，也開出法說行情，盤中大漲逾8%。受新冠肺炎疫情衝擊，裕隆對兩岸車市看法保守，但市場關注與鴻海合作電動車，裕隆表示，雙方預計第四季完成合資公司設立。

裕隆 和大 特斯拉 台股

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