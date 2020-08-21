三空夾擊 台股急殺 國家隊救援

台股昨（20）日除面臨美國對華為禁令升級壓力外，又遇美國聯準會看淡經濟復甦、中共軍演共三利空上演多殺多，尤其程式交易助跌，大盤一度爆量大跌633點；所幸國家隊進場護盤，八大公股擴大買超收斂跌幅至下跌416點。

財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華昨天在盤中信心喊話，台股大跌主要是受到華為禁令及聯準會對經濟前景不表樂觀等因素影響；他強調，目前國安基金仍處授權執行秘書護盤階段，必要時隨時進場。

昨日集中市場終場下跌416點，收12,362點，跌幅3.2%，成交量放大至3,524億元，在亞股中，跌幅僅次於韓股。

其中跌點為今年盤中第四大，集中、櫃買兩大市場合計爆出4,312億元的史上第二大量，市櫃合計市值也蒸發1.43兆元。

在前波領銜大漲的台積電、聯發科無法止跌，導致內資信心鬆動，主流電子股昨天出現多殺多，更使得程式交易加重殺盤力道，櫃買指數率先摜破季線，集中市場指數也在跌破月線後，下探季線支撐，所幸八大公股行庫出手，在季線之前縮減跌勢。

不過蘋概三王全面下挫，權王台積電下跌12.5元，股王大立光、鴻海也收黑，三王市值合計共蒸發3,767.55億元。

集中、櫃買兩大市場雙雙爆出大量，參加當沖人數大增，昨日交易戶數突破10萬人至10.8萬人，當沖比並維持高檔31.5%。

法人動作雖放大，但未出現瘋狂賣壓，以集中市場來看，外資賣超台積電、瑞昱、大立光等上市股共146億元，投信賣超16億元，可見法人機構並非殺盤重心，主要還是來自中實戶等內資的獲利賣盤多殺多，本波以大戶為主的融資一口氣大減55億元至1,441億元。

昨日盤中促成跌幅收斂的是國家隊，其中八大公股庫擴大買超至56.8億元，為5月5日以來最多，連三買共73.5億元，買超個股電子標的以彩晶、群創、友達、台積電、華邦電等；非電則買超南亞、中石化、中鋼、長榮等，並以台積電投入買超9.6億元最多。

短線而言，第一金投顧董事長陳奕光、日盛投顧總經理鍾國忠認為，大盤短線下檔以季線、約12,054點為支撐，上檔看周線，現金部位較高投資人可觀察二至三個交易日再動作，持股水位較高的投資人可考慮換股至營收表現佳、股價基期相對低的價值股，投信投顧公會理事長張錫更直指，這波拉回是「最佳買點」。