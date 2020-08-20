證交所ETF警世文 留意原油ETF正2後勢

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所發出ETF警世文，提醒投資人留意先前放寬債券以外證券投資信託基金、期信基金放寬清算門檻到9月底止。當時申請豁免清算門檻的兩檔期信基金元大S&P原油正2（00672L），以及後來跟進申請街口布蘭特油正2（00715L）豁免期進入倒數，其中，元大S&P原油正2遭逢全球資本市場大震盪，今日股價下跌23.3%收1.05元，早盤一度觸及1元新低的整數關卡。

依規定，若主管機關未再持續給予豁免期，元大S&P原油正2最近30個營業日、即8月19日到9月30日基金平均單位淨值若低於2元，元大投信便將申請終止信託契約，但目前距離9月底還有一個多月時間，元大S&P原油正2是否清算還須再觀察。

元大投信表示，元大S&P原油正2是否申請清算，還要看30個營業日基金平均單位淨值而定，即便申請終止信託契約，也不是一提出申請就下市，申請作業期間，投資人仍可交易。

在最壞的情況下，元大投信若提出申請，最快是10月5日，若證交所也同意下市等等流程如期，還得申請日之後經過約26天的作業日才會正式下市。

元大投信 大S 證交所

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