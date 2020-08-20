台股重挫 這些逾百元高價股逆勢上漲

台股今(20)日大跌416點，權值股跌勢沈重，但仍有11檔百元以上價位的高價股逆勢上漲，表現亮眼，千金股矽力-KY（6415）漲停作收，重新奪回股后，以1,790元收盤，上漲160元，單日市值增加147.5億元；另外，ABC-KY也挾利多題材攻上漲停132元，上漲12元。

台股今日盤中一度大跌逾600點，盤面上一片慘綠居多，終場以12,362.64點作收，三大法人合計賣超253.69億元，外資賣超132.75億元，投信賣超17.03億元，自營商賣超（合計）103.9億元。

台股今日失守月線，證券分析師張陳浩表示，主要是大盤近1個月都呈現整理，橫向整理時間太長，加上位於高檔，一有風吹草動，就容易出現多殺多的情況，從近期個股表現來看，電子股已經走弱約2個星期，外資轉向買進風電、太陽能、甚至傳產低價族群、二線塑化股等。

張陳浩認為，在高檔套牢壓力大，但沒有新的著力點之下，跌破月線就值得觀察，是否可在3天內站回月線，否則，以今日爆大量長黑的情況來看，等著解套的壓力相當大；他表示，融資減肥的速度將關係後續大盤的走勢，如果融資今日有大減，相對較有利後市的表現。

雖然今日台股重挫，不過，統計仍有11檔百元以上高價股表現抗震，股價逆勢上漲，尤以矽力-KY及ABC-KY強攻上漲停最為亮麗，另外，上漲的高價股還包括耕興、申豐、倉和、豐祥-KY、聚陽、鮮活果汁、瑞穎、復盛應用、瑞基等。

ABC-KY(瑞磁生技)公告子公司Applied BioCode, Inc.(簡稱ABC-US)參考美國疾管署的導引，以Pooling Testing方式開發新冠肺炎核酸檢測試劑，已向美國FDA申請緊急使用授權(EUA)。

ABC-KY表示，預期ABC-US取得美國FDA緊急授權使用後，可在美國銷售Pooling Testing的新冠肺炎核酸檢測試劑，搭配集團全自動及高通量的檢測儀器，預期對瑞磁生技財務、業務將有正面助益；ABC-KY今日開高走高，終場收在漲停132元，上漲12元。

電源管理IC廠矽力-KY雖在美國擴大封殺華為的事件中一度股價大跌，但已連兩個交易日反彈，今日更是逆勢攻上漲停1,790元作收，重登台股后座。

矽力-KY7月營收11.52億元，月增 9.09%，年增 28.53%，創歷史次高，累計前7月營收73.02億元，年增33.44%；法人表示，矽力主要產品線包括消費性電子、工控、網通、IT應用，客戶群分散，華為的影響並不大。