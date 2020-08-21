就市論勢／電動自行車、製鞋 亮眼

盤勢分析

全球新冠疫情確診人數持續上升，但從上升速率已有減緩的跡象，且致死率已從高峰7.2%下滑至4%以下，顯示疫情的狀況在控制中；疫苗方面，市場預估2021年上半年將會開始量產，屆時經濟活動將逐漸恢復正常。

美股及台股的第2季財報陸續公布，其中科技產業第2季的獲利以及對於第3季的展望皆優於市場預期，主要受惠於新冠疫情有助推升數位經濟加速發展，不論是筆電、平板、雲端、數據中心、伺服器等產業的需求都大幅增加；此外，疫情改變人類通勤方式以及增強對健康的意識，進而產生結構性改變，推升電動自行車、運動休閒以及運動服飾製鞋業等需求。

投資建議

近幾個月大部分個股漲幅不小，目前大盤處於相對高點，短期內震盪的可能性較大，從中長期來看，各國央行持續寬鬆，市場資金充沛，加上傳產類股，如紡織、製鞋、航運、橡膠以及PVC等產業基本面皆出現好轉，提供大盤下檔支撐，惟須留意華為事件以及中美貿易持續帶來的雜音，因此投資策略上，建議待市場回檔時再逢低進場或加碼，但也不必急於在高檔賣出。

產業方面，持續看好半導體、高速運算、散熱、數據中心、ABF載板等類股，傳產方面則看好電動自行車、運動服飾與製鞋業。