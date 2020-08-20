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大學光、欣厚-KY、昱泉、天剛股票 21日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心8月20日公告，大學光（3218）股票自8月21日起預收款券並每20分鐘撮合一次；欣厚-KY、昱泉股票自21日起預收款券並每五分鐘撮合一次；天剛股票自21日起預收款券並每25分鐘撮合一次。

大學光股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自21日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

欣厚-KY、昱泉股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自21日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

天剛股票則是最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自21日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每25分鐘撮合一次，另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 合一 證券商

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