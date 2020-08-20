台股暴跌 國安基金： 台股不能只看一天走勢

台股今天爆量重挫逾 400 點，創3月以來最大跌幅，指數摜破月線收在 12362.64 點。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，台股不能只看一天走勢，要看長期趨勢，漲多拉回屬正常狀況。國安基金尚未退場，今天是否有進場？阮清華維持一貫國安基金「來無影、去無蹤」的論調，表示國安基金會密切關注政經情勢，有必要就會進場。

台股今天開低走低，權值股全面翻黑，盤中一度暴跌逾 600 點，隨後在買盤進場拉抬下跌幅收斂約 200 多點，但不敵恐慌性賣壓襲擊，終場仍下殺逾 400 點作收，交易量暴出歷史天量放大至 3474 億元。

外界推測，國安基金可能就是進場的神秘買盤之一。對此，阮清華回應，國安基金還在授權階段，可視情況隨時啟動護盤進場，但基於「來無影、去無蹤」原則，無法透露何時進場，及到底買賣什麼標的。

阮清華分析，影響今天台股翻黑重挫，主要是因美國擴大對華為制裁，聯準會報告對未來經濟「未表樂觀」、川普延後中美貿易協商引發市場憂慮，加上美股下跌的連鎖效益使主要亞股全面下跌。

阮清華表示，在全球疫情未減之下，上市櫃 7 月營收創今年以來新高，台灣7月出口也轉為正成長，主計總處雖下修今年經濟成長率但仍是正成長，顯示我國基本面穩健良好。目前市場仍維持寬鬆政策，且新台幣匯率維持穩定，沒有大幅升值的情況。