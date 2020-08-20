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台股重挫 金管會：兩原因造成
台股重挫416點，金管會表示，主要有兩原因，包括聯準會會議紀錄對疫情後經濟復甦有疑慮，導致美股大跌，及華為制裁效應持續發酵；但從爆大量來看，顯示投資人趁大跌逢低進場承接，且今年以來，台股在亞股表現相對穩定。
台股今天跌幅3.26%，在亞股只比南韓小（跌3.66%），香港則跌1.54%、日本跌1%、南韓跌3.66%、新加坡跌1.29%。
金管會證期局副局長郭佳君表示，股市不能只看一天、二天，今年以來到昨天為止，台股累計上漲6.51%。
同期間，日本跌2.31%，香港跌10.68%、新加坡跌20.53%，南韓則漲7.41%，台股相對穩定。
郭佳君強調，股市還是要回到基本面，主計總處預估今年經濟成長率1.56%，7月出口也比上月、去年同期增加，台股現金殖利率3.26%（加股票在4%以上），顯示，台股基本面佳，後續將持續觀察美中貿易戰，及華為後續對相關產業影響等。
對於台股今天爆大量的原因？郭佳君表示，顯示有投資人趁下跌時逢低買進，不是無量下跌，很多投資人進場承接。
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