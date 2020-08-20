台股暴跌散戶狂搶這檔ETF 爆出12萬多張天量

台股今（20）日重挫416點，存股族再度出動獵股。國民ETF鐵三角「元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）」吸引散戶趁機蜂湧入，逢低加碼撿便宜，其中國泰永續高股息成交量更突破天際，高達12.8萬張，甚至多高過其餘22檔合計的10.6萬張，成交金額則達19.13億元，高居ETF之冠。

台股今天爆跌，有些投資人擔心會不會是大崩盤的徵兆。本國投信ETF經理人分析，應該不至於，因為美國聯準會7月報告紀要透露對經濟復甦的擔憂，將促使各國央行更謹慎調控，以防止股市泡沫化，推測只是短線漲多後的調整。

元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息目前堪稱國人交易最熱烈的三檔台股國民ETF，近期「大哥」元大台灣50出現折價，國泰永續高股息則是溢價。經理人分析，推測是因為台積電在元大台灣50、元大高股息的權重較高，兩檔ETF近期波動較大，而國泰永續高股息成分股較分散，波動較低，加上低股價相對好入手，因而吸引穩健型或是想長期存股的投資人，以致出現溢價。

各ETF雖因成分股權重不同，近期股價走勢、波動有所差異，但依投資人屬性不同，依然各有資金青睞，以元大台灣50來說，現階段仍對看好半導體產業前景、科技股或是積極型投資人有高度吸引力。元大台灣50今天成交量達1萬8,673張，盤中雖一度跌破百元大關，但終場收在100.6元，仍在百元之上。元大高股息今天仍交量也爆出5.8萬張，顯示逢回承接的存股族也不少。