台積電收415元失守月線 蘋概三王市值蒸發3,767億

台股今(20)日重挫，終場大跌416點，權王台積電（2330）一度下滑至401元，終場收在415元，下跌12.5元，市值縮水3,241.3億元，股王大立光、鴻海也是收黑，蘋概三王市值一口氣就蒸發3,767.55億元。

台股今日開低走低，一度下探至12,144.76點，大跌633.88點，月線宣告失守，終場以12,362.64點作收，下跌416點，成交量3,468.16億元；三大法人賣超253.69億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超132.75億元，投信賣超17.03億元，自營商賣超（合計）103.9億元。

台積電股價開低走低，盤中一度急跌至401元，終場收在415元，下跌12.5元，市值縮水3,241.3億元，市值降至10兆7,611.16億元，影響大盤指數約超過106點。

股王大立光遭歐系外資調降目標價至4,800元，但重申優於大盤表現評等，今日開低走低，股價以3,715元開出，下跌10元，一度下探至3,420元，下跌305元，跌幅8.18%，盤中跌幅略有收斂，仍創下5個月來的低點，終場收3,560元，下跌165元，跌幅4.42%，市值縮水221.26億元。

鴻海今日由紅翻黑，早盤以79.6元開出，上漲0.3元，一度翻黑下滑至75.6元，終場收在77.1元，下跌2.2元，跌幅2.77%，市值縮水304.98億元。