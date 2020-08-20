台股大跌歐美尚未跟上 股癌：台股又要章魚哥了嗎？

台股今日盤中大跌逾600點，終場重挫416點，是3月以來最大的跌幅，知名Podcast播客「股癌」表示，漲了前五個月的台股，今天首見像樣的修正，另外也提及，今年1月時，過完年後就先崩了696點，過了一個月後，歐美才跟上這波崩盤，直呼「台股是不是又章魚哥了值得關注」。

「股癌」在臉書上發文表示，漲了五個月的多頭，今天首見「像樣的修正」，而這個修正雖然可能會見短線乖離過大導致的反彈，但是仍須給點尊重，換句話說，拿今天修正收盤位置當成減碼基準點，是可以考慮的策略。

面對今日這樣的重跌，他也認為，在市場情緒緊繃的當下做決策是不好的事情，建議大家可以去做些別的事情，像是聽聽音樂等，轉移注意力，等待幾個小時，甚至等個幾天再來做決定都沒有關係，除非是這兩週才從零開始建倉的人，才會比較辛苦。

最後，他也提到，以目前的局勢來看，美股的科技股表現還是很強勢，但以半導體為主的台股卻提早斬殺，讓他想到今年1月底時，新春大紅包之後過了約莫一個月，歐美才跟上股災，認為台股是不是又率先預測，簡直就像章魚哥一樣，值得關注。

對於此次台股大跌，網友也在底下紛紛留言，「今天跌的像本土疫情大爆發」、「台股不知道會不會再次領先指標」、「台股領頭羊不是傳說」、「這幾天剛好適合出遊散心，平心靜氣之後再來做決定！」。