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永豐金證券數位轉型 擴大組織改造

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

永豐金證券力拚數位科技，宣布大幅度進行組織調整，永豐金證券董事長朱士廷表示，數位金融在防疫下有突破性進展，券商數位智能戰場已經展開，必須提升組織佈局，以數位科技統御未來戰力，建置數位金融及資訊兩大事業處，並提升資訊安全層級，發揮涵蓋平台創新、數據分析、流程精進、系統升級、營運資訊整合、數位經營、人工智慧、資訊安全等面向的數位策略整合、執行與創新。

永豐金證券調整後的數位組織部署領先業界，朱士廷強調，數位戰略要從底層徹底翻轉，要把傳統的陸軍兵種改造為三軍聯合戰隊，以客戶體驗及第一線同仁不同視野重新定義數位化，破除老舊的制約性作法，讓數位金融科技真正落地接軌，這是永豐金證券的組織變革。

朱士廷表示，數位組織調整策略的核心是將以往產品導向轉型為客戶導向，透過AI大數據分析，瞭解客戶樣態及數據經營，進行精準行銷，從金控貫穿至銀行、證券子公司，共構永豐大數位金融生態圈。

過去一年以來，永豐金證券在數位產品、平台及作業流程的推動成果顯著，包括領先業界推出線上線下無紙化開戶，整合金控綜效推出「大戶投」、發展「豐存股」投資平台、導入流程機器人RPA建立數位工作場域、持續與新創公司串連開發創新服務推動「金融API生態圈策略聯盟」，今年爆發新冠肺炎疫情，投資人落實防疫不出門讓券商數位應用更獲得發揮。

朱士廷表示，數位轉型不是單面向的行銷服務數位化，必須發展商業模式創造營運動能，終端使用上投資人手機一滑就要有感有亮點，背後有層層細緻的流程節點分析、策略擬定及管理優化，這些數位化的工程包含創新科技應用、數據分析洞察及數位治理不同面向的發揮與相互對接；另外、數位金融知識管理、智慧財產管理都必須受到注意，這都是擴大數位團隊的策略方向。

朱士廷強調，永豐金證券擁有30年百萬客戶龐大的交易資料非常珍貴，數據分析團隊很重要一定要架構起來，包括數據分析、到人工智慧與預測模型等新興技術的研發應用，永豐金證券將打造金融科技新戰力翻轉出數位新動能。

永豐金 數位金融 金融科技

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