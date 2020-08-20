台股爆天量長黑 三大法人賣超253.69億

今年七月二十八日這一天，是台股非常關鍵的一天，Intel執行長Bob Swan在接受ＣＮＢＣ訪問時透露Intel七奈米先進製程可能延後一年，並且可能委外，這個消息刺激，台積電在美國ＡＤＲ強力大漲十四．一三％，TSMC ADR衝到八三．二五美元，台積電也寫下四六六．五元新天價，而這一天，里昂也發布了一篇報告，把聯發科目標價調升到一二○○元，聯發科股價也衝到七六三元。

2020-08-20 14:57