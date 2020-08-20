台股爆天量長黑 三大法人賣超253.69億
台股今(20)日開低走低，一度下探至12,144.76點，大跌633.88點，月線宣告失守，終場以12,362.64點作收，下跌416點，成交量3,468.16億元，創歷史天量；三大法人賣超253.69億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超132.75億元，投信賣超17.03億元，自營商賣超（合計）103.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.97億元，自營商（避險）賣超74.92億元。
台股今日大跳水，權值股台積電（2330）、股王大立光、聯發科等一片慘綠，台積電失守月線，終場收在415元，下跌12.5元，盤面上不論是權值股、中小型股都是下跌的表現，指數收12,362.64點。
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