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台股下殺416點收12,362 爆3,468億天量
聯準會對未來經濟前景悲觀、華為禁令效應影響，台股今（20）日大跳水，開低走低，指數在12,100點尋求支撐，有逢低買盤或搶短客進場支撐，終場指數大跌416點，收在12,362.64點，成交量達3,468.16億元，再次創下新高，超越7月28日成交量3,432.53億元。
今日台股殺聲隆隆，不論大型股、中小型股，一片臉綠，盤中加權指數不僅摜破月線重要支撐，甚至一度來到12,144點，盤中最大跌點達634點，個股進行多殺多的獲利了結，帶量下殺。不過也有逢低買盤和搶短進場拉抬，使台股快速拉高，收了長下影線。
在櫃買市場方面，中小型股也面臨調節壓力，終場大跌7.58點或4.6%，收在156.73點。進一步來看，今日除台股外，美股期貨盤、亞洲主要股市也都走跌，尤以台、韓股跌勢最重。
兆豐國際投顧董事長李秀利認為，今日多殺多，指數跌破月線支撐，主要反映華為和演習，影響投資情緒，但終場指數收在12,200之上，顯示搶短的投資人沒有套牢壓力，預期明日賣壓會相對較輕一些；而後續觀盤重點有二：華為禁令以及演習狀況，操作建議待指數落底，籌碼面整理乾淨後，再進行布局。
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