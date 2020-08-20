台股重挫 矽力盤中逆勢亮燈漲停

今（20）日台股大跌，不過電源管理IC廠商矽力（6415）卻逆勢上漲，甚至於盤中亮燈漲停。

近日華為議題延燒，矽力也被點名是華為供應鏈之一，但法人認為該公司受影響程度有限，今日股價於午盤前都維持在平盤之上，甚至上攻收復1,700元關卡，一度亮燈來到1,790元。

法人認為，矽力的主要產品線分散於消費性電子、工控、網通與IT應用等，且客戶群也分散，沒有集中趨勢。且矽力主要是供應華為5G基地台應用產品，只占其網通應用業務的一小部分業績，所以即使對華為不再出貨，影響並不大，後續也還可對其他客戶出貨，持續搶占5G基礎建設的市場大餅，對該公司整體業績影響的衝擊應當有限。

矽力累計前七月合併營收為73.03億元，年增33.4％，上半年每股純益為15.58元。