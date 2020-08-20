台股大崩盤 富邦VIX、台灣50反1衝近百萬張

美股高檔拉回，台股今（20）日盤中下殺600點，避險雙指標-富邦VIX（00677U）、元大台灣50反1雙雙爆量噴漲，至11點40分左右，兩檔都衝破40萬張，包括富邦VIX已突破47萬張，元大台灣50反1也衝破41萬張；富邦VIX溢價還擴大到9%，投資人不嫌「貴」也要買！

受到台股今天暴跌，市場避險情緒暴衝，富邦VIX、元大台灣50反1湧現大量買盤，漲幅也急速拉大，富邦VIX一度翻漲12%，衝破一根停板，成交量破47萬張；元大台灣50反1也開高走高漲破5%，成交逾41萬張，合計兩檔避險ETF總量就逼近90萬張，意味市場上有將近90萬張的買盤搶進，不排除全天總量飆破100萬張。