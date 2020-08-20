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台股本波反彈以來首度跌破月線 法人這麼看

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

台股今（20）日開低走低，一度下探至12,144.76點，大跌633.88點，月線宣告失守，大盤指數重挫，技術指標長黑不利多頭信心，法人認為這是本波反彈以首度跌破月線，代表市場氣氛改變，多方退場，短期沒有能力再創高，下檔支撐先看季線，建議手上有持股的投資人設好停利、停損點，先靜觀其變，不要貿然進場。

美股周三收跌，道瓊工業指數收跌0.31%，收在27,692.88點，標普500指數收跌0.44%，以3,374.85點作收，NASDAQ指數收跌0.57%，收在11,146.46點，費城半導體指數收跌0.63%，以2,200.77點作收。

美股齊挫，台股早盤開低，以12,764.75點開出，指數開低走低直往下殺，一度大跌逾600點，盤面上各類股齊挫，權值股台積電（2330）開低走低，一度下滑至401元，大跌16.5元，盤中跌幅3.15%，鴻海紅翻黑，大立光盤中跌幅5.9%，創5個月低點，聯發科跌破600元，台股在急殺後盤中跌勢雖略有收斂，但仍重挫逾400點。

台新投顧副總黃文清表示，今日台股大跌，主要是受到華為風暴擴大的影響，美國擴大封殺華為，加上美中貿易戰升溫，半導體股從周二開始出現下跌，市場信心動搖，擔心貿易戰升溫將影響台灣科技業，投資氣氛開始轉弱。

另外，本波台股反彈以來也有相當大的漲幅，因此也有陷入整理的可能性，今日是台股大盤指數從4月以來首度跌破月線，代表短期內恐沒有能力再創新高，多方出現退場的情況下，先看季線支撐。

證券分析師黃漢成表示，在市場擔心變數增加下，獲利出場賣壓出籠，在跌破月線之後，先看季線支撐，短線先觀察較好，不建議貿然進場，至於手中有持股的投資人，則要設好停利或停損。

台股

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