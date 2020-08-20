亞股一片慘綠 台股重挫逾3%、跌勢最重

美股由紅翻黑，四大指數收跌，亞股跟跌重挫，今（20）日早盤日韓股市都下跌，其中韓股開盤後一小時下跌逾2%，台股也跳水式下殺，盤中最大跌幅逾4%；香港恆生指數也一度大跌逾400點，盤中也擴大跌490點，跌近2%。亞股一片慘綠，其中又以台股跌勢最重。

美國聯準會（Fed）公布會議紀錄，點出疫情將影響美國經濟，為復甦之路投下更多不確定因素，擔憂金融系統性風險，認為控制孳息曲線的效果有限，市場擔憂復甦腳步不確定，美股早收盤翻黑，拖累亞洲主要股市今天走勢。

台股今開低走低，盤中跌破月線12,699點後，在權值股跌勢加重後，10點半後跌勢擴大至500點以上，並改寫今年3月19日單日下跌537點、5個月來最大跌點，惟跌勢未止，隨後跌逾600點，重挫634點，至12,144點後跌幅才收斂至500點內。

台股今在調節賣壓下，量能同步放大，11點時成交量已放大至2,300億元，其中電子股成交比重約七成，全日成交量上看3,000億元。台股目前依舊壟罩在美國擴大華為制裁風暴利空下，市場傳出已對供應鏈砍單消息，今天聯發科（2454）、大立光領跌，分別跌破600元、5個月新低，隨後原本小跌的台積電跌勢也加重，拖累大盤整體表現。