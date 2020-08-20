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台股盤中重挫逾600點 創今年來最大跌點

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台股盤中重挫逾600點 創今年來最大跌點

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導
台股重挫逾600點，創今年3月19日以來最大跌點。 圖／聯合報系資料照（記者余承翰攝影）
台股重挫逾600點，創今年3月19日以來最大跌點。 圖／聯合報系資料照（記者余承翰攝影）

美股由紅翻黑，四大指數收跌，亞股跟跌重挫，台股今開低走低，盤中跌破月線12,699點後，在權值股跌勢加重後，10點半後跌勢擴大至500點以上，並改寫今年3月19日單日下跌537點、5個月來最大跌點，惟跌勢未止，隨後跌逾600點，重挫634點，至12,144點後跌幅才收斂至500點內。

台股今在調節賣壓下，量能同步放大，不到11點成交量已放大至2,200億元，其中電子股成交比重約7成，全日成交

量上看3,000億元。台股目前依舊壟罩在美國擴大華為制裁風暴利空下，市場傳出已對供應鏈砍單消息，今天聯發科（2454）、大立光領跌，分別跌破600元、5個月新低，隨後原本小跌的台積電跌勢也加重，拖累大盤整體表現。

台股 台積電

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