精測失守700元關卡 市場關注明年是否有新探針卡客戶

半導體測試介面廠中華精測（6510）近期股價持續下探，主要由於今年營運雖佳，但明年營運較具挑戰，分析師認為，包括中系手機客戶受美禁令影響減少訂單，美系手機客戶市占下滑，因此需要觀察2021年探針卡是否有新產品與新客戶挹注，受今（20）日台股重挫加上未來明年營運仍待觀察，今日精測股價跌破700元關卡。

以今年來看，精測營運表現亮眼，精測7月營收3.85億元，月增6.8%，年成長12.7%，累計營收較去年同期大幅成長44.7%，優於預期，公司預估第3季營收季增10%至20%，第3季主要動能在於台系和美系客戶在應用處理器和系統單晶片訂單轉強，中高階5G需求持續增溫。

今年精測的探針卡業務大幅起飛，今年上半年探針卡營收已超越去年全年，CPU/GPU大電流開案中:精測探針卡去年佔比13%，今年第2季佔比達25%，預估 今年全年20%至25%。精測探針卡業務有很大精進。

雖然今年上半年營運表現成長，但市場分析師仍認為，包括中系手機客戶受美禁令影響減少訂單，美系手機客戶市占下滑，因此需要觀察2021年探針卡是否有新產品與新客戶挹注，才有動能進一步推升明年營運成長。