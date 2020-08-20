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台積電跌破月線 市值從歷史高點以來蒸發逾兆元
台積電（2330）今（20）日開低走低，盤中一度下探至420元，跌破月線，統計從寫下歷史天價466.5元下滑以來，短短18天，台積電市值蒸發1兆2,057億元。
台積電ADR周三收跌1.1%，以78.54美元收盤，台積電今日以427元開出，下跌0.5元，一度拉至平盤427.5元，但在賣壓相對沈重下，股價再往下探，一度下滑至420元，下跌7.5元，月線宣告失守，盤中跌幅1.63%；統計從高點以來股價下跌46.5元，市值也跟著縮水。
台積電在7月28日盤中寫下466.5元歷史天價，其後股價休息，出現回檔整理，但股價相對有守，不過，今日開低走低失守月線，引來市場關注，在三大法人買賣超部分，外資昨日轉為賣超1,659張，投信買超100張，自營商賣超57張，外資近5個交易日合計仍是買超32,722張，後續動向值得關注。
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