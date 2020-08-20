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蘋概三王齊弱 台股大跌逾200點失守月線
台股今（20）日開低走低，早盤以12,764.75點開出，權值股台積電（2330）、聯發科領跌，蘋概三王齊弱，加上各類股齊挫下，台股早盤往下急挫至12,539.38點，大跌239.26點，失守月線。
美股周三收跌，道瓊工業指數收跌0.31%，收在27,692.88點，標普500指數收跌0.44%，以3,374.85點作收，NASDAQ指數收跌0.57%，收在11,146.46點，費城半導體指數收跌0.63%，以2,200.77點作收，美股齊挫，台股早盤開低。
台股今日開低，盤面上由權王台積電領跌，早盤以427元開低後一度下滑至422.5元，下跌5元，跌破月線；聯發科以603元開低，盤中跌破600元關卡，下探至588元，股王大立光也是開低走低，鴻海由紅翻黑，電子權值股走跌，加重大盤跌勢，盤中大跌逾200點。
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