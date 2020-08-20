台股開跌13點 回測月線支撐

財報季結束後，投資人再度被政治面等外圍消息干擾。近期美中情勢持續升溫，華為供應禁令升級以及陸資社群軟體的使用禁令，將逐步影響半導體產業供應鏈以及行動通訊裝置市占，使得近期美國科技股表現相對疲弱。目前暫無新的利多推動股市，因此進入整理期也是理所當然。

2020-08-19 21:11