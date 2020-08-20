台股開跌13點 回測月線支撐
美股震盪收跌，使台股今（20）日開盤下跌13.8點，開在12,764.75點，盤面上資金持續點火傳產族群，電子權值股則呈現壓盤，包含：台積電（2330）、聯發科、欣興、國巨、玉晶光等紛紛壓在盤下震盪，加權指數回測月線支撐。
美股經歷上沖下洗的一天，早盤科技股強勁上漲，蘋果市值登上2兆美元寶座，標普創出盤中新高，但尾盤時受到聯準會（Fed）公布7月的會議紀錄顯示，美國經濟受疫情衝擊後的復甦之路面臨高度不確定性，對下半年經濟復甦的樂觀預期有所降溫，造成美股漲勢難以為繼，四大指數同步收黑。
終場道瓊指數下跌0.31%，收27,692.88點。標普500指數下跌0.44%，收3,374.85點。那斯達克指數下跌0.57%，收11,146.46點。費城半導體指數下跌0.63%，收2,200.77點。
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