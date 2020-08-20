蘋概洩氣 高價股賣壓現

蘋概股遇紅色鏈衝擊而洩氣，加上繼18日賣壓聚焦高價股、甚至千金股後，昨（19）日市場大戶及部分法人大幅調節300元以上高價股，衝擊台股開高走低，震檔盤軟，接連摜破5、10日等短期均線。市場冀望下檔月線將有強勁支撐。

由於受到美國擴大華為禁令的衝擊，台股接連兩日收黑。前日市場積極調節高價股族群，使得前十大高價股僅有一檔收紅，其餘全盤盡墨；昨日賣壓持續聚焦高價族群，衝擊過半的百元以上高價股收黑。

隨著市場賣壓沉重，加上台積電（2330）、聯發科、鴻海等大型權值股震盪走跌，使得昨日午盤過後，指數跌幅加重，終場大跌93點或0.73%，收在最低點12,778點，上市櫃總成交量為3,170億元，其中上市為2,555億元。

三大法人進出方面，則持續同站賣方，共賣超台股45億元。其中外資小賣近5.2億，連二賣，累計賣超35億元；投信賣超1.4億，同樣連二賣、累計賣超1.5億元；自營商則大賣38.4億元，連兩日賣超59億元。至於八大公股行庫則買超35億元，連兩日買超共16億元。

除了外資法人籌碼出脫影響指數表現，帶動台股本波大反彈的信用交易也出現短線偏空跡象，如借券賣出餘額增9,677張來到694.9萬張，連二增3.6萬張；融券餘額張數增1,066張來到68.6萬張，連四增共1.2萬張。

由於整體氛圍轉偏低迷，使得部分市場大戶、法人資金從高價族群撤退，如昨203檔百元股中，計有116檔收跌。其中，39檔300元以上的高價股有19檔下跌，聯發科、力旺、台積電、M31、愛普、弘塑等半導體股，嘉澤、健策等電子零組件股，以及和泰車、儒鴻、巨大等傳產股跌幅介於1%~4%不等，盡顯疲態。