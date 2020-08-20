台幣強勢 營建資產股悍

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

在資金持續流進新興市場下，新台幣匯率維持強勢，買盤順勢由漲多電子族群轉進營建資產等新台幣升值受惠族群，包括冠德、愛山林等營建資產股昨（19）日股價創波段新高，為盤面多方焦點。

國際熱錢持續潮湧，新台幣匯率近日多在盤中強升逾1角，加上台商自海外匯回資金的買匯力道，讓新台幣實質交易價來到29.4元上，行情維持強勢。法人指出，市場資金充沛，但類股強弱互換的速度加快中，其中，營建資產族群即為近周人氣族群之一。

營建資產股除挾資產膨脹題材，也受惠於房市開工率提升及交易轉趨熱絡，業績表現出現走強契機，吸引市場買盤敲進，上市營建指數昨再度收紅，已連四漲，收在321.83點，持續刷新今年新高，蓄勢挑戰前波2015年5月初的高點323.22點。

以昨日盤面個股來看，冠德昨在法人進場買超帶動下，股價放出萬張大量，拉出7%長紅，收在37.60元，為近七年新高；愛山林上漲動能未歇，計已連五漲，股價來到42.05元，為近六年新高；其餘營建股如欣陸、總太、隆大等也隨勢走強。

法人指出，隨疫情獲得控制，預估下半年在看房人流回升、低利率等條件下，房市將持續升溫，而房市升溫及原料短缺，也將帶動混泥土等建材價格上漲，有利營建資產等相關供應鏈基本面表現。

新台幣 台幣匯率 房市

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