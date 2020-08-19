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新興市場差異大 投資人宜慎選標的

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

今年以來，新興市場表現差異大。市場人士指出，新興市場持續救市，可望持續吸金。不過，新興市場範圍廣泛，投資人宜慎選標的，並且以定期定額的方式投入，以緩和市場的波動風險。

今年以來，新興市場以中國表現最強。今年來，上證指數漲幅逾10%，穩居新興市場榜首，也是金磚四國中唯一有正報酬的市場。同期間，印度跌幅在一成之內，巴西及俄羅斯跌幅都逾一成。

國泰投顧指出，新興國家個別表現差異大，政經情勢也不同，不再適合一網打盡的投資方式。若以舊有投資成熟國家的邏輯進入新興市場，可能未必合適。2000年代，金磚四國成為一時寵兒。但20年後，部分新興市場過於依賴原物料或國際資金，導致經濟成長動能出現落差。

摩根士丹利新興領先股票基金經理人古普塔（Vishal Gupta）認為，投資新興市場時，首先要選擇良好的總體經濟，接著才去選擇投資標的。新興國家成長動能很重要，但在過去十年間，卻有一些新興大國成長不如預期，如南非、墨西哥或俄羅斯。

國泰投顧認為，投資人需扭轉對新興市場的過往印象，雖然傳統標的可能不如以往吸睛，可從人口結構、經濟體大小及經濟成長率三個角度出發，篩選出適合進場的新興國家。

國泰投顧表示，中國有充滿創業精神的企業主、印度有人口紅利作支持、印尼有破壞式創新的企業，這些亞洲新興國家都具備合適條件，可從中挖掘具有前景的企業。不過，新興市場雖然具有基本面優勢，但波動度也較高，買賣時點更難判斷，定期定額仍是最佳方式。

新興市場 俄羅斯 國泰

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