下市風險大！元大原油正2 10月起適用原清算規定

人氣石油ETF-「元大S&P原油正2」（00672L）因油價一度暴跌，淨值跌落到2元以下，後雖經金管會放寬清算門檻，但隨著寬限期將屆，ETF淨值仍遲未回升到2元以上。元大投信為此特別公告，將自10月1日起，元大S&P原油正2將恢復適用原平均淨值跌幅達一定比率必須清算之規定，即最近30個營業日之基金平均淨值若低於2元，元大投信將申請終止信託契約，呼籲投資人留意。

元大投信表示，元大S&P原油正2是否申請清算，計算期將自8月19日起至9月30日，因此清算與否必須視8月19日至9月30日之30個營業日，基金平均淨值是否低於2元而定。

另外，若符合申請終止信託契約之門檻而申請清算，基金也不會一申請終止契約就下市，仍有下市清算作業期間。在此作業期內，投資人仍可交易元大S&P原油正2。

元大投信公告，今（19）日元大S&P原油正2最新結算出之淨值為0.93元，距彈回2元門檻還有115%之差。

元大投信提醒，投資人應密切注意元大S&P原油正2之平均淨值變化及市場相關公告訊息。投資人若想了解該ETF近30個營業日之平均淨值表現，也能使用元大投信ETF網站查詢，網址為https://www.yuantaetfs.com/#/ROC。

元大投信指出，若元大S&P原油正2於10月第1個營業日（即10月5日）觸及終止信託契約的門檻，元大投信便會申請終止信託契約。而為使投資人充分知悉基金各作業流程，元大投信也列出相關預估作業時程，提供投資人參考。

根據上開流程，從元大投信收到核准終止信託契約到基金最後上市日，預估還有25個營業日（T+25日）可以進行買賣，不過元大S&P原油正2現行已列為證交所公告之處置股票，故請投資人務必同步參閱證交所的「處置股票公告資訊」。

投資人有若有任何問題，皆可撥打元大投信客服專線(02)87707703洽詢。