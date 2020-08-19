燁輝搶賺綠電財 太陽能支架鋼材廠投產

燁輝（2023）今（19）日表示，轉投資大瀚鋼鐵太陽能支架廠，首批太陽能支架C鋼成形產線已經試車完畢，開始小量接單生產，8月起批量出貨，開始貢獻營收。

台灣近年來力推綠電，燁輝4月與柏帝能源與士興科技合資設立大瀚鋼鐵，搶攻太陽能市場。燁輝指出，國內許多地面型案場位在沿海地區，且周邊為重工業區，考驗鋼材防鏽、抗腐蝕的能力，公司近年與工研院合作研發的「光支彩」鋼材，發展烤漆鋼品耐腐蝕技術，具高耐腐蝕、高強度，可供應太陽能光電電廠所需的支架。

展望未來，燁輝指出，正與幾家大型EPC廠商洽談當中，本土、外資廠商均有，未來朝大型案場客製化接單發展；就毛利率來看，要比一般鍍面鋼材高出一倍，隨著接單量放大，可望成為公司新的營運成長動能。