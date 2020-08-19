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鈺太MEMS麥克風獲接新單 8月營收再寫新高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

陸系筆電大廠將於入秋推出首款折疊螢幕筆電，因美中科技對抗加劇，加速中國去美化動作，台廠IC設計鈺太（6679）擊敗美系競爭對手，高階MEMS麥克風雀屏中選、獲該款筆電採用，預計本季底開始拉貨，且疫情帶動高端商務筆電需求增加，鈺太下半年高階產品快速放量、拉高營收占比，法人預估8月營收再次改寫歷史新高紀錄，帶動毛利率站上34%歷史高點。

供應鏈消息指出，由於MEMS麥克風所占筆電總成本相對低，陸系筆電大廠過去以品質穩定為優先考量，以美商樓氏電子（Knowles Corporation）為主要供貨來源，鈺太次之，隨著美中科技對抗越演越烈，陸企去美化政策加快，且台廠品質提升拉近與美商對手差距，陸企刻意扶植非美系品牌供應鏈，加快提升對台廠MEMS麥克風採購使用。

該陸系品牌大廠首款折疊螢幕筆電在去年公布原型機，獲得不錯迴響，目前美國官網已提前預告將於入秋後上市，供應鏈消息指出將採用鈺太MEMS麥克風解決方案，對於鈺太積極切入高端產品線將有顯著指標意義與帶動效應，尤其下半年疫情推動遠距商務需求增加，筆電需求不減反增，下半年高階產品出貨比重將明顯提升，預估今年鈺太在高階數位MEMS麥克風出貨量將20%至30%年成長。

鈺太表示，下半年客戶端對高階產品拉貨有明顯增加，新型筆電朝向窄邊框、側邊收音方式，對於高階MEMS麥克風需求會增加，平均單價高於一般水準，有利於整體獲利結構提升。

目前該陸系筆電大廠約占鈺太總營收二成，法人預期新款筆電推出及去美化政策發酵，鈺太下半年高階產品出貨量激增，全球筆電數位麥克風市場占有率擴大到40%，有利於毛利率站上34%新高水準，8月營收將創下歷史新高紀錄。

筆電 營收

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