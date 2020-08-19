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台股爆量漲 券商前七月狂賺266億元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

台股7月成交值創下5.3兆元新高，證交所今（19）日公布，國內券商7月大賺108億元，較6月大增34%。累積前七月，券商獲利突破266億元，較去年同期轉成長，增幅達11%；法人看好，成交爆量的行情持續，全年券商獲利上看400〜500億元。

日前主要券商首波7月獲利出爐，不少已創下同期新高甚至較往年倍增，證交所公布數據果真衝高，上個月全體券商大賺108億元，較6月跳增34%；以去年每個月獲利30〜40億元來看，更相當於一個月賺進一季的量，表現亮眼。

證交所表示，7月台股成交值達5.3兆元，較6月飆升35%，券商經紀業務受惠大，獲利金額達58億元，較前月增長45%之多，其次自營也受益於行情高檔，獲利超過45億元，亦比6月大增四成。承銷業務雖然衰退、下滑到4.1億元，不過加上其他業務獲利逾12億元，整體券商仍賺破百億元。

證交所指出，因7月獲利跳升，累積前七月，券商獲利增加到266.5億元，較去年同期轉成長11%。其中，經紀業務已累積253億元，比去年同期130億元多出近一倍，自營、承銷則分別獲利35億元、17億元。

若不包含華南永昌證券權證操作失利，整體券商獲利更達到308億元，較去年同期成長31%。由於8月行情持續高歌，昨成交量又衝上2,500多億元，法人樂觀券商業績再衝。

證交所 台股

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