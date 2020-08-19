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證交所公布六措施 加強KY股監理

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

康友-KY（6452）爆出掏空疑雲，金管會要求證交所釐清會計師責任，對此證交所表示，將加強整體KY公司監理並採行六大措施，也會在近期邀集承銷商及會計師事務所研商如何進一步強化公司監理。

證交所表示，為提升投資人對KY公司信心並強化企業治理，未來將針對KY股採行以下六大措施：

一、增加監理頻率：對於列入財務重點專區之公司，增加監理頻率及預警性指標。

二、研議增加會計師函證頻率：因銀行存借款、營業收入、應收帳款等重要會計科目及公司資產設質情形，於財務報表表達之適當性具重大影響，證交所將研議增加會計師函證頻率，以即時發現異常。

三、強化與會計師訪談作業：證交所將透過與會計師訪談作業，建立雙向溝通互動平台，提醒應加強注意核閱或查核重點事項，促使平常核閱或查核工作品質更嚴謹。

四、擴增外部企業信用資訊之蒐集管道。

五、拜訪公司主要營運據點：協同會計師至公司主要營運據點，觀察公司運作情形、瞭解營運狀況及公司治理情形。

六、已函請第一上市公司增加法人說明會召開頻率，並應由董事長或獨立董事親自出席，增加投資人信心：透過不定期辦理法說會，可提供投資人更即時多元的產業動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，有助投資人瞭解公司未來發展方向。

證交所 法說會

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