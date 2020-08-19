快訊

認定論文抄襲情節嚴重 中山大學撤銷李眉蓁碩士學位

評／從鼓勵向善到去標籤化 少事法如何保護觸法少年？

路迦生醫與台中銀證券 簽訂股票上市櫃契約

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
路迦生醫與台中銀證券簽訂股票上市櫃契約。（右二）台中銀證董事長葉秀惠、（左二）路迦生醫董事長唐稚超、（右一）台中銀證總經理楊世南、（左一）路迦生醫董事劉岱琳。（台中銀證券／提供）
路迦生醫與台中銀證券簽訂股票上市櫃契約。（右二）台中銀證董事長葉秀惠、（左二）路迦生醫董事長唐稚超、（右一）台中銀證總經理楊世南、（左一）路迦生醫董事劉岱琳。（台中銀證券／提供）

為因應免疫細胞療法技術發展進程與幹細胞應用技術之市場需求商機， 路迦生醫股份有限公司今（19）日與台中銀證券股份有限公司簽訂上市櫃輔導契約，預計將於2020年下半年申請公開發行，積極朝向IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。

路迦生醫於 2015年自日本Lymphotec Inc. 技術授權移轉免疫細胞培養技術，藉此培養出來的免疫細胞分別經過日本及韓國兩項三期臨床試驗，並在2017年獲得美國臨床試驗授權；此外，肝癌孤兒藥通過美國 FDA ODD 與 pre-IND 審查，預計於 2020 年下半年拿到美國臨床二期實驗之IND後，即可在台灣展開臨床收案。

路迦2018年已通過台灣衛福部核准，進行台灣第一例T細胞（LuLym-T®）合併化放療之臨床試驗，並於台北榮民總醫院進行收案。目前在台灣設有實驗中心，專注於研發樹突細胞（LuLym-DC®）、自然殺手細胞（LuLym-NK®）和新型腫瘤抗原T細胞（neo-LuLym®）的新培養技術，以輔助LuLym-T®的療效，為目前台灣少數對免疫細胞培養及實驗專注投入全方面研究的公司。預估可於2020年第3季前完成查廠驗證。

路迦生醫自體記憶型T細胞經證實能使肝癌病人提高16%無復發率，且減少37%相對風險率，研究成果已刊登於《The Lancet》醫學期刊。

路迦為了提供全方位的醫療照護及即時掌握病人治療狀況，與國內知名腫瘤專門醫療機構配合。除提供癌症治療之技術外，同時也能提供癌症病患除了原本之醫療院所診治及追蹤項目，並提供個管師之個人癌症照護服務，以因應各患者體質及腫瘤細胞之獨特性，提供專屬個人化治療全方位的願景。

路迦生醫股票上市櫃之主辦承銷商為擁有資深優秀承銷團隊的台中銀證券，係台中銀行旗下100%持股子公司。在普惠金融的領域，台中銀證券因著母公司台中銀行的鼎力協助與分行的合作，個金將朝向全方位理財規劃金融服務發展，全省已有多位具CFP全方位理財規劃師資格的營業員及具保險專業的FChFP特許財務規劃師的主管。

企金則以全方位募資規劃金融服務為方向，財顧輔導作業將以建立公司治理框架、建立獲利事業模式、建立系統化制度化、中長期的股權規劃為主要內容，期待以科技創新、以證券專業、以關懷合作的在地服務，展現企圖與行動力。

服務範疇除輔導上市櫃及全方位理財與募資規劃金融服務外，也包含跨境企業籌資、併購、股份轉換等多元專業財務顧問諮詢服務，並會同母公司台中銀行積極開發海外市場跨境服務商機。

未來奠基在COSO內控自評及公司治理的制度化輔導上，提供路迦生醫具跨國際領域的專業服務，將成為路迦生醫成長道路上的最佳夥伴。

台中銀行

延伸閱讀

董事會通過財報 須發重訊

春雨、聚亨、久陽 獲利看俏

逾半B、C肝帶原者不自知！台中民眾參與肝癌檢驗

上市櫃將買29萬張庫藏股

相關新聞

電子權值股走弱…台股拉回震盪 終場下跌93點收12,778

台股今（19）日午盤後遇到台指期結算壓力，電子權值股紛紛走弱，台積電、聯發科、聯電、鴻海盤中翻黑，而傳產的水泥、造紙、玻...

造紙股強勢 正隆股價破25年來紀錄、永豐餘創12年新高

資金湧入傳產股，造紙股成為本波資金追捧標的。龍頭股正隆（1904）今（19）日股價持續大漲，盤中來到28.1元，漲幅逾6...

罕見！全家股價平歷史新高紀錄 盤中超車小七

全家（5903）今（19）日盤中股價大漲，一度來到279元，平歷史新高紀錄，且一度超越統一超（2912）股價。統一超股價...

Q3台股波動更大 散戶如何布局？ 這19檔耐震股出列

台股今年已突破歷史高點，但貿易戰火升溫、疫情變數，對基本面勢必造成衝擊，趁第二季季報公布時，正是尋找基本面保持績優、不畏利空企業，投入下一波行情的好時機。

康友風波 黃天牧：交易所將對外說明並檢討機制

康友-KY（6452）因未繳第2季財報，遭到證交所停止交易，董事長黃文烈涉嫌掏空公司遭到通緝，投資人股票成空，外界質疑會...

科技股走勢疲弱 台股失守12800點

台股開高走低，指數由紅翻黑，終場收跌93.5點，12900點得而復失，並跌破12800點關卡；電子類股持續表現疲弱，類股...

台股12900點震盪 玻璃類股強勢

台股開高震盪，指數在12900點上下震盪整理，電子類股表現疲弱，在平盤上下震盪，玻璃類股表現最強，類股指數一度大漲逾6%

朋友借錢買聯發科套牢「720元進場」 他上網問該怎麼救？

IC設計龍頭聯發科第二季獲利報喜，7月猛漲一波，7月28日曾站上波段新高763元。但近日美國擴大對華為的禁令，讓身為供應鏈的聯發科股價重摔，昨(18日)開盤跌停，一度打開，終場仍鎖回跌停價。今日聯發科今股價出現止穩，早盤震盪於平盤附近，最低跌到605點。

合一重登股王 生技族群歡騰

合一（4743）睽違一個多月，今（19）日股價以小漲開出，早盤最高來到334元，漲幅達8%，重返上櫃生技股王寶座，也激勵...

記憶體第3季壓力大 南亞科、旺宏、華邦電齊破底

記憶體產業原本第3季市場供需就可能呈現供過於求之下，業者對第3季的市況及價格原本就都看保守看待，近日傳出華為禁令進一步打...

可成淡出蘋果鏈 三外資喊賣、最低目標價170元

機殼大廠可成（2474）淡出蘋果鏈，外資圈新一輪看法雖然都維持財測，但幾乎沒好評，除了瑞信、野村維持「中立」外，滙豐、麥...

可成428億元賣廠 早盤186元開低、跌幅9.7％

蘋果機殼供應商可成（2474）將出售中國大陸泰州廠給陸系玻璃板廠藍思科技，成交金額14.27億美元（約新台幣428億元）...

熱門新聞

這三家公司沒交財報 11月後恐陸續下市

朋友借錢買聯發科套牢「720元進場」 他上網問該怎麼救？

記憶體第3季壓力大 南亞科、旺宏、華邦電齊破底

罕見！全家股價平歷史新高紀錄 盤中超車小七

美擴大限制華為／聯發科目標價 外資砍到720

可成淡出蘋果鏈 三外資喊賣、最低目標價170元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。