路迦生醫與台中銀證券 簽訂股票上市櫃契約

為因應免疫細胞療法技術發展進程與幹細胞應用技術之市場需求商機， 路迦生醫股份有限公司今（19）日與台中銀證券股份有限公司簽訂上市櫃輔導契約，預計將於2020年下半年申請公開發行，積極朝向IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。

路迦生醫於 2015年自日本Lymphotec Inc. 技術授權移轉免疫細胞培養技術，藉此培養出來的免疫細胞分別經過日本及韓國兩項三期臨床試驗，並在2017年獲得美國臨床試驗授權；此外，肝癌孤兒藥通過美國 FDA ODD 與 pre-IND 審查，預計於 2020 年下半年拿到美國臨床二期實驗之IND後，即可在台灣展開臨床收案。

路迦2018年已通過台灣衛福部核准，進行台灣第一例T細胞（LuLym-T®）合併化放療之臨床試驗，並於台北榮民總醫院進行收案。目前在台灣設有實驗中心，專注於研發樹突細胞（LuLym-DC®）、自然殺手細胞（LuLym-NK®）和新型腫瘤抗原T細胞（neo-LuLym®）的新培養技術，以輔助LuLym-T®的療效，為目前台灣少數對免疫細胞培養及實驗專注投入全方面研究的公司。預估可於2020年第3季前完成查廠驗證。

路迦生醫自體記憶型T細胞經證實能使肝癌病人提高16%無復發率，且減少37%相對風險率，研究成果已刊登於《The Lancet》醫學期刊。

路迦為了提供全方位的醫療照護及即時掌握病人治療狀況，與國內知名腫瘤專門醫療機構配合。除提供癌症治療之技術外，同時也能提供癌症病患除了原本之醫療院所診治及追蹤項目，並提供個管師之個人癌症照護服務，以因應各患者體質及腫瘤細胞之獨特性，提供專屬個人化治療全方位的願景。

路迦生醫股票上市櫃之主辦承銷商為擁有資深優秀承銷團隊的台中銀證券，係台中銀行旗下100%持股子公司。在普惠金融的領域，台中銀證券因著母公司台中銀行的鼎力協助與分行的合作，個金將朝向全方位理財規劃金融服務發展，全省已有多位具CFP全方位理財規劃師資格的營業員及具保險專業的FChFP特許財務規劃師的主管。

企金則以全方位募資規劃金融服務為方向，財顧輔導作業將以建立公司治理框架、建立獲利事業模式、建立系統化制度化、中長期的股權規劃為主要內容，期待以科技創新、以證券專業、以關懷合作的在地服務，展現企圖與行動力。

服務範疇除輔導上市櫃及全方位理財與募資規劃金融服務外，也包含跨境企業籌資、併購、股份轉換等多元專業財務顧問諮詢服務，並會同母公司台中銀行積極開發海外市場跨境服務商機。

未來奠基在COSO內控自評及公司治理的制度化輔導上，提供路迦生醫具跨國際領域的專業服務，將成為路迦生醫成長道路上的最佳夥伴。