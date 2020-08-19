台股收跌93.5點 三大法人賣超46.06億

台股今(19)日開高走低，權王台積電、聯發科（2454）等股走弱，股王大立光、矽力-KY收紅，指數終場以12,778.64點作收，下跌93.5點，成交量2,536.85億元；三大法人賣超46.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超6.35億元，投信賣超1.3億元，自營商賣超（合計）38.41億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.28億元，自營商（避險）賣超18.12億元。

台股今日在台指期結算壓力下，電子權值股走弱，台積電、聯發科、聯電、鴻海盤中翻黑，由傳產股的水泥、造紙、玻璃陶瓷、營建等族群撐盤，指數一度拉升至12,905.11點，但終場則是收在今日最低的12,778.64點，跌幅0.73%，12,900點得而復失。