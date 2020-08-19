康友風波 黃天牧：交易所將對外說明並檢討機制

康友-KY（6452）因未繳第2季財報，遭到證交所停止交易，董事長黃文烈涉嫌掏空公司遭到通緝，投資人股票成空，外界質疑會計師事務所是否有責任？金管會主委黃天牧今（19）日回應，勤業眾信會計事務所近期將對外說明，他並表示，今天下午交易所也將向外界說明目前處理情況。

黃天牧指出，是否對會計師事務所追究責任，目前交由證期局處理，現在正在調查過程，但過去都曾針對會計師事務所裁罰，例如罰款、停業等，假設有會計師的責任，一定會循程序，是否涉及財報不實，則會再進一步查證是否有善盡其責任。

針對制度面改革，黃天牧說，現階段KY公司機制比IPO嚴格，例如每年實質財報實審、內控、上市前必須來台開業績說明會等等。

但為了更精進改革制度面，近期證交所將邀其相關承銷商、會計師事務所討論KY公司管理制度強化細節，黃天牧強調，康友-KY目前仍是個案，交易所會考量外界想法以及就制度面再度檢討。

而是否因為疫情關係，導致會計師跨境查核困難，黃天牧強調，當初曾因疫情關係，而認同會計師可以用替代方式查核，但不代表品質一定標準不能維持，不能因為說是跨境就不維持品質，未來是否下市，則還有一定程序。