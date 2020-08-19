台股拉回震盪 終場下跌93點收12,778

台股今（19）日午盤後遇到台指期結算壓力，電子權值股紛紛走弱，台積電、聯發科、聯電、鴻海盤中翻黑，而傳產的水泥、造紙、玻璃陶瓷、營建等表現撐盤。台股終場下跌93.5點，收在12,778.64點，成交量達2,536.85億元。

日盛投顧總經理鍾國忠分析，指數漲多進行震盪，而櫃買指數已經先進行修正，集中市場則因台指期結算而有延後壓回的現象，此外，7月28日盤中創高13,031點，此區仍有套牢賣壓，因此盤勢呈現，獲利回吐修正、追價不積極的高盪震盪。

盤面上資金轉移，先前台股上攻由高價股領頭，近期高價股漲多熄火，由非主流股進行接棒演出，像是中低價位且財報繳出不錯成績的塑化、貨櫃、水泥、食品等類股。

展望明（20）日盤勢，台股在技術面呈現多方拉回，隨著今日摩台指結算，預期後續台股拉回整理的機會相對偏高，不過下檔有撐，首先看月線支撐（明日來到約12,730點）、再來是5-6月的上升趨勢線（12,500至12,600區間）；而在量能的部分，昨（18）日帶量下跌，今日預估成交量約在2,500億左右，成交量仍在月均量之上，量能無虞。