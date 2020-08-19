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造紙股強勢 正隆股價破25年來紀錄、永豐餘創12年新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘董事長何奕達。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
永豐餘董事長何奕達。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

資金湧入傳產股，造紙股成為本波資金追捧標的。龍頭股正隆（1904）今（19）日股價持續大漲，盤中來到28.1元，漲幅逾6%，一舉創下近25年新高價。另外，永豐餘（1907）盤中股價來到16.45元，漲幅3.7%，順利突破前高，一舉創下12年來新高位置。在兩大龍頭股振翅下，上市造紙類股指數今盤中來到254.28點，漲幅2.6%，創兩年多來新高位置。

永豐餘日前舉辦法說會公告半年報，優於市場預期，並帶動本波股價表現。即便公司派對下半年審慎以對，認為市場上不確定因素仍多，但仍有法人看好下半年進入工紙紙器傳統旺季，需求可望進一步好轉，吸引籌碼轉進。

法人表示，第2季中國復工營運加溫，第3季預期在傳統工紙紙器下半年旺季需求將更進一步好轉，7月營收已收復過往60億元水準，預期營收有望逐月往上。

正隆本周五將舉辦法說會，市場看好，正隆第2季是營運谷底，7月營收與去年同期相當，從8月開始營運將向上表態。正隆日前也表示，台灣廠的需求慢慢起來，越南廠也是逐漸往上走，對於下半年看法審慎樂觀。

正隆 永豐餘

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