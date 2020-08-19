快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

外資調降聯發科目標價至720元 估短期股價恐面臨整理

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
美國擴大限制華為，外資陸續調降聯發科評等或目標價。圖為聯發科總部外觀。 圖／聯發科提供
美國擴大限制華為，外資陸續調降聯發科評等或目標價。圖為聯發科總部外觀。 圖／聯發科提供

美國擴大封殺華為，企圖全面阻斷華為取得商用晶片的管道，美系外資重申聯發科（2454）加碼評等，但將目標價降至720元，且預估短線股價恐將面臨整理。

美國持續追殺華為，市場擔憂將是這一波封鎖行動，聯發科將受到衝擊，昨日三大法人齊賣，合計賣超9,706張，外資買超高達8,320張，股價以跌停作收；聯發科今（19）日早盤以618元，上漲1元開出，一度往上推升至626元，但是買盤力道不足，股價翻黑，一度下滑至605元，下跌12元，盤中跌幅不到1%。

外資最新報告也出現調降聯發科目標價的情況，美系外資雖看好聯發科5G可望推動明年營運成長，拉升市占率，但認為仍存有風險，主要要看能不能取得出貨華為的許可證。

美系外資預估，聯發科股價短期內恐面臨整理，一直要到有明確的好消息出現，決定調降聯發科明年及後年每股純益預估，幅度分別為11%、9%，重申加碼評等，目標價由800元調降至720元。

聯發科 外資 華為

延伸閱讀

朋友借錢買聯發科套牢「720元進場」 他上網問該怎麼救？

斷貨晶片…美再出重拳封殺華為 衝擊聯發科

聯發科跌停！被華為禁令拖下水 外資卻因「這原因」老神在在

聯發科有危險？被華為禁令燒到的高通 一紙文件把對手拖下水

相關新聞

外資調降聯發科目標價至720元 估短期股價恐面臨整理

美國擴大封殺華為，企圖全面阻斷華為取得商用晶片的管道，美系外資重申聯發科（2454）加碼評等，但將目標價降至720元，且...

外資保守看待可成售廠 多數喊賣、目標價170～200元

可成（2474）宣布出售中國大陸泰州廠，成交金額14.27億美元（約新台幣428億元），創下兩岸科技業最大現金資產交易案...

繼國巨之後 TPK-KY砸1億美元投資Canoo

繼國巨集團後，觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）今（19）日早上6點也公告，擬砸下1億美元參與Hennessy Ca...

聯發科盤中發重訊：短期無影響

受美方最新祭出的華為禁令影響，聯發科昨（18）日股價爆量重挫跌停板收市，市值跌破兆元大關。聯發科昨天罕見在盤中發出重大訊...

美擴大限制華為／聯發科目標價 外資砍到720

美國擴大限制華為，市場擔憂聯發科供貨華為受阻，繼日前廣發證券率先降評，重量級外資瑞信證券也因應利空，降評聯發科至「中立」...

同欣電 Q3業績將增20％

同欣電（6271）昨（18）日舉行法說會，總經理呂紹萍表示，受惠併購CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗挹注營收，本季...

晶睿揪伴 擴大通路布局

安控大廠晶睿（3454） 昨（18）日宣布，與成創科技及創奇科技結盟，新增新通路產品代理商，擴大台灣市場布局，發揮MIT...

大聯大：正向增長延續

亞太半導體通路龍頭大聯大（3702）昨（18）日舉行法說會，展望下半年景氣，大聯大表示，因新工作型態及商務活動改變，5G...

昇貿 7月每股賺0.03元

昇貿（3305）昨（18）日應主管機關要求，公布7月稅後純益350萬元，年減近81.5%，單月每股純益為0.03元。公司...

可成售泰州廠 法人：未來沒令人振奮的題材

可成出售泰州廠、淡出iPhone機殼供應鏈，引發市場多空論戰。持正面看法的法人認為，蘋果產品毛利愈來愈低，賣廠獲得大量現...

燦坤 搶攻開學季商機

燦坤（2430）開學季推出Intel+Windows 10新機種，搭配宏碁、華碩等品牌產品出擊，目標挹注開學季在電腦類商...

雙A電競產品 歐洲報捷

雙A宏碁（2353）、華碩電競產品再下一城，根據最新市調資料報告，宏碁在奧地利電競電腦上半年以24.4%市占率奪下銷售排...

熱門新聞

這三家公司沒交財報 11月後恐陸續下市

台灣疫苗研發新斬獲 國光生高端疫苗飆漲停

美祭重手封殺華為 這幾檔概念股跌幅逾半根停板

美擴大限制華為／聯發科目標價 外資砍到720

記憶體第3季壓力大 南亞科、旺宏、華邦電齊破底

華為概念股臉綠 台股跌83點 收12,872點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。