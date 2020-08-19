外資調降聯發科目標價至720元 估短期股價恐面臨整理

美國擴大封殺華為，企圖全面阻斷華為取得商用晶片的管道，美系外資重申聯發科（2454）加碼評等，但將目標價降至720元，且預估短線股價恐將面臨整理。

美國持續追殺華為，市場擔憂將是這一波封鎖行動，聯發科將受到衝擊，昨日三大法人齊賣，合計賣超9,706張，外資買超高達8,320張，股價以跌停作收；聯發科今（19）日早盤以618元，上漲1元開出，一度往上推升至626元，但是買盤力道不足，股價翻黑，一度下滑至605元，下跌12元，盤中跌幅不到1%。

外資最新報告也出現調降聯發科目標價的情況，美系外資雖看好聯發科5G可望推動明年營運成長，拉升市占率，但認為仍存有風險，主要要看能不能取得出貨華為的許可證。

美系外資預估，聯發科股價短期內恐面臨整理，一直要到有明確的好消息出現，決定調降聯發科明年及後年每股純益預估，幅度分別為11%、9%，重申加碼評等，目標價由800元調降至720元。