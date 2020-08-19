罕見！全家股價平歷史新高紀錄 盤中超車小七

全家（5903）今（19）日盤中股價大漲，一度來到279元，平歷史新高紀錄，且一度超越統一超（2912）股價。統一超股價則呈溫和上漲，盤中來到277.5元，不過，相較於全家股價來到歷史新高水位，統一超今年以來股價回檔近一成，表現相對疲軟。

超商雙雄的肉搏從展店、產品、服務打到股價，全家今股價一度躍居統一超之上，是近年來罕見的局面。

法人表示，從半年報的角度來看，統一超每股純益雖然仍凌駕在全家之上，但全家今年以來獲利是成長，而統一超卻呈現衰退，顯示面對新冠疫情挑戰，全家今年以來的經營策略較統一超穩健。從店數來看，兩家超商皆持續展店，但在市場越來越飽和的情況下，店舖的差異化成為重點，包括新店型與鮮食研發的策略，成為同店能否持續成長的關鍵，也是超商雙雄誰能勝出的重要指標。

其次，這波新冠疫情使零售通路面臨大洗牌，宅經濟的發燒也考驗通路的應變能力。兩家超商都看上社群微型電商的發展，也相繼推出一站式的解決方案，讓超商從過去代收服務的角色升往上延伸整合，推出一站式解決方案，除了代收還提供路開店、訂單管理和金流與物流服務，一方面也是綁定會員的重要利器。法人表示，未來超商雙雄在社群電商的表現會是能否進一步放大會員基礎與效益的關鍵。

此外，疫情催化宅經濟成長的速度，與外送平台的合作也成為重要趨勢。全家最早和外送平台合作展開測試，目前統一超和全家皆有和foodpanda合作，超商引進外送服務有助開拓客群，例如滿足深夜不想出門民眾購物需求，增加店舖夜間業績。另外，也有助客單價的提升，推估外送免出門，且省時、省力，因此易引發嘗鮮衝動消費行為。

統一超上半年營收1245.4億元，較去年同期減少0.39%；合併稅後淨利為55.9億元，較去年同期減少10.27%，歸屬於母公司稅後淨利為50.9億元，較去年同期減少7.39%，每股稅後純益為4.9元，較去年同期減少0.39元。全家累計上半年營收為409億元，年增9.43%，稅後淨利為9.3億，較去年同期增加17.76%，每股稅後純益3.99元。

從規模家數來到看，7-ELEVEN門市截至7月底店數共5,852家，較去年同期店數5,528家，增加324家。全家截至7月底止，總店舖數達3,687家，去年同期是3,443家，增加了244家。