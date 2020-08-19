合一重登股王 生技族群歡騰
合一（4743）睽違一個多月，今（19）日股價以小漲開出，早盤最高來到334元，漲幅達8%，重返上櫃生技股王寶座，也激勵上櫃生醫指數大漲2.4％，漲幅居所有族群之冠。
合一上回坐上股王寶座，是在7月6日，當時股價為359元，一路衝上476.5元歷史高價後，股價反轉暴跌，7天後跌下王座。母公司中天今早盤也漲3.3％。
7月生技股暴漲，合一、中天領頭衝，杏輝、杏國也因抗胰臟癌解盲題材，成功掀起「天國一輝」行情，引市場關注。
合一7月底股價大跌回到起漲點，經過短線跌深後，8月初受賄新藥FB704A解盲利多，又一波反彈，但未突破前高。
上市生醫族群在國光生續漲帶動下，指數今天早盤上漲2%，其中岱宇開高走高，直攻上漲停價位。
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