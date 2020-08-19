可成賣泰州廠予陸廠藍思 200元股價關卡失而復得

金屬機殼大廠可成（2474）將旗下中國大陸泰州廠賣給陸系玻璃板廠藍思科技，交易價格14.27億美元（約新台幣428億元），由於泰州廠占可成營收四成，又是蘋果iPhone機殼生產重鎮，導致今（19）日股價開盤重挫，一度跌破200元大關，最低來到186元，唯股價開低走高，近十點重新站回200元關卡，跌幅縮小為2%。

可成泰州廠主要生產蘋果iPhone機殼，占可成營收四成。以可成去年度營收915.63億元計算，泰州廠營收約366.25億元，重要性不言可喻。

這項交易案包含可成泰州廠的廠房、設備、人員、訂單等，換言之，可成將確定淡出iPhone機殼供應鏈。本股權出售交割將視各地主管機關核准進度，預計於今年年底前完成所有程序並進行交割。本公司將嗣實際交易完成時，依法令規定辦理相關公告與申報。

可勝科技（泰州）有限公司及可利科技（泰州）有限公司分別設立於2012年及2016年，為可成旗下間接投資香港公司 Lyra International Co., Ltd.的全資子公司；主要從事各式合金的生產、銷售與開發，為業界領先的智慧型手機金屬機殼領導廠商，提供頂尖客戶整合關鍵技術與製程的全方位解決方案。

展望未來，可成將聚焦發展現有產品線，如筆記型電腦及平板電腦機殼業務，持續投入研發資源，優化生產技術與產品成本結構，與世界級的客戶合作，提升競爭力並保持業界領先優勢；同時在海內外尋找符合公司利益的投資併購機會進行多元化布局，加速投入如 5G、車用零組件及醫療等新領域之發展。可成將秉持一貫的策略經營理念，持續為客戶、股東、員工創造最大價值。