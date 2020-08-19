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朋友借錢買聯發科套牢「720元進場」 他上網問該怎麼救？

聯合新聞網 / 綜合報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

IC設計龍頭聯發科(2454)第二季獲利報喜，7月猛漲一波，7月28日曾站上波段新高763元。但近日美國擴大對華為的禁令，讓身為供應鏈的聯發科股價重摔，昨(18日)開盤跌停，一度打開，終場仍鎖回跌停價。今日聯發科今股價出現止穩，早盤震盪於平盤附近，最低跌到605點。

聯發科股價昨日歷經了一場震撼教育，有網友在PTT發問，朋友約吃飯說「很想死」，因為前幾個星期聯發科買在720元，「重點是去借錢，還把孩子學費壓下去，以為可以賺個十幾萬出場，現在套牢了...」，想問該怎麼幫朋友？網友補充說明，「10萬是他的本金，60萬貸款來的...」。

不少網友認為玩股票心理素質要有，「上禮拜跌了一週給你看了，還不跑只能說心臟很大...」「才跌一天而已就受不了，不要玩股票比較好」、「認賠出清啊，然後賣掉就漲回去」、「買一張還要借錢是要怎麼攤平= = 認賠唯一解」

也有人認為槓桿玩太大了，「7倍槓桿還開在山頂上……活該」、「真的發科了」、「借錢買股，就算這次躲過了下次一樣炸裂」、「沒錢不會買零股噢!才10萬」、「絕對不要借錢投資，也不要拿全部的財產下去投資，那叫賭博！」

也有人還是看好5G，「聯發科還有空間吧...5G...誰叫你買短的？」、「好公司抱緊不用擔心」、「會到800放心，我成本730，15張都沒怕了」

儘管近期聯發科股價震盪，但外資認為後勢不完全悲觀。彭博分析師認為，即使美國宣布進一步封鎖華為，導致聯發科9月15日後無法向華為供貨晶片，聯發科仍能依靠出色的IC設計能力，吸引小米、OPPO等訂單增加，彌補華為退出所產生的缺口。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯發科 華為 台股

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